愈來愈多英國海邊居民通報，目擊海鷗俯衝奪取路人手上俗稱為「香料」（Spice）的合成大麻素，海鷗食用後宛如「喪屍」般發瘋，會狂暴俯衝行人，接著倒在人行道上。

海鷗向下俯衝、奪取觀光客手上的洋芋片、餅乾、雞塊等並不奇怪，不過英國《每日星報》（Daily Star）報導，海斯廷（Hastings）、馬蓋特（Margate）、濱海克拉克頓（Clacton-on-Sea）等英國海邊城市，陸續發生海鷗搶奪路人手上合成大麻素的案例。

There's been an increase in seagulls making off with stashes of drugs 👀https://t.co/CCaAMa6QmN — Metro (@MetroUK) May 21, 2023

曾吸食俗稱為「香料」合成大麻素的45歲海斯廷居民羅伯森（Kevin Robertson）回憶，海鷗經常從後方偷襲，搶走手上任何東西，甚至會搶走他手上正在吸食的東西後飛走。

曾經吸食「香料」的阿薩德（Azad）評論，海鷗與香料不是好組合，香料讓牠們變成「瘋海鷗」。

Seagulls ‘high on spice’ after making off with stashes of drugs https://t.co/f03tJDwxo1



That's all we need drugged up chip stealers 😂😂 — Toni💜 (@ToniBenno94) May 21, 2023

英國中部近海城市勒克姆（Wrexham）居民表示，一隻海鷗撕破合成大麻素包裝後「發瘋了」，狂暴地向行人俯衝，之後倒在人行道上，後續2名員警上前查看這隻明顯已經「嗨了」的海鷗。

當地人格尼諾（Gwnynod）稀鬆平常地評論，「另一隻喪屍海鷗，牠們以為搶到洋芋片，殊不知吃了滿嘴香料。」

英國《地鐵報》（Metro）報導，「香料」是一種合成大麻素，人類吸食後會出現異常亢奮、話變多、妄想症、噁心、情緒波動等症狀，某些人食用後的效果尤其明顯，因此這些人又被戲稱為「喪屍」。目前學界還沒有太多有關海鷗食用後的影響研究。

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