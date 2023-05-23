日本經產省23日正式推出對23種半導體製造設備的出口管制措施，大陸商務部新聞發言人對此表示，相關措施是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，中方堅決反對；中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。

據大陸商務部網站同日消息，新聞發言人指出，在日方措施公開徵求意見期間，中國產業界紛紛向日本政府提交評論意見，多家行業協會公開發表聲明反對日方舉措，一些日本行業團體和企業也以各種方式表達了對未來不確定性的擔憂。但令人遺憾的是，日方公布的措施未回應業界合理訴求，將嚴重損害中日兩國企業利益，嚴重損害中日經貿合作關係，破壞全球半導體產業格局，衝擊產業鏈供應鏈安全和穩定。

新聞發言人強調，日方應從維護國際經貿規則及中日經貿合作出發，立即糾正錯誤做法，避免有關舉措阻礙兩國半導體行業正常合作和發展，切實維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。

日本經產省3月就已宣布，將對用於包括清洗、沉積、微影、蝕刻和測試等工序的23種技術設備實施出口管制。製造商要把設備出口到任何地區，都必須先申請許可。最新的消息是確定7月23日就會正式實施限制措施。