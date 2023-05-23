周二南韓KOSPI指數收盤升10.47點或0.41%，為2567.55點。交易量為偏少的5.69億股，價值7.32兆韓元(約55.7億美元)。

韓股開盤走高，隨後進一步上漲，但因為散戶開始鎖定獲利了結和大舉拋售，因此收盤收窄了漲幅。

投資人對於美債務上限問題，仍持謹慎態度。美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫在周一說，他們沒有達成協議，但雙方進行了富有成效的會談。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，有關美國債務問題和聯準會未來幾月的貨幣政策走向，仍然充滿不確定性，「波動可能會持續一段時間」。

今日電池股和鋼鐵股明顯走高。電池製造商LGES飆升2.5%，報57.4萬韓元。樂金化學升2.7%。三星SDI也上漲1.4%。

頂級的浦項鋼鐵大漲2.2%。浦項Future M也大漲3.1%。

三星電子下跌0.15%，至6.84萬韓元。SK海力士下跌0.31%，至9.79萬韓元。