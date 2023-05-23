台灣永續能源研究基金會主辦，首屆「2023台灣生物多樣性獎」，花蓮縣府獲非營利事業組典範獎金獎，花蓮縣副縣長顏新章代表領獎。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府致力兼顧生物多樣性與生態環境，建構具韌性且可持續的清淨家園，讓保育成為生活的一部分，獲首屆「2023台灣生物多樣性獎」，是唯一獲獎肯定的縣市政府！縣長徐榛蔚表示，環境永續是花蓮縣政府施政核心，整體空間發展以不增加現有發展區域為基準，不提高開發密度為原則，以符合環境承載限度。

生物多樣性國際日定於每年的5月22日，是聯合國環境署提議的旨在保護和可持續利用生物多樣性的國際性主題紀念日；由台灣永續能源研究基金會主辦，首屆「2023台灣生物多樣性獎」結果於5月22日揭曉，花蓮縣政府榮獲非營利事業組典範獎金獎，頒獎典禮由花蓮縣副縣長顏新章代表領獎。

縣長徐榛蔚表示，利用花蓮縣優越的天然環境，以聯合國永續發展目標為指導方針，同時配合國土計畫，依據地區特性進行「三軸、三心、多亮點」發展規劃，整體空間發展以不增加現有發展區域為基準，不提高開發密度為原則，符合環境承載限度。

徐榛蔚說，花蓮縣致力兼顧生物多樣性與生態環境，讓保育成為生活的一部分。2020年成立全國首座跨局處「有機農業促進專案辦公室」，專責有機農業領域，廣納近20位產官學專家擔任諮詢委員外；2022年5月成立「花蓮縣淨零碳排推動小組」整合協調各局處，朝向淨零排放、環境永續的目標前進。

同時致力保育工作，以狐蝠保育為例，棲息於花蓮縣的台灣狐蝠是本島唯一的穩定族群，保育地位至為關鍵，且棲息環境與人類活動範圍高度重疊。

為守護瀕危的台灣狐蝠採取多項保育措施，並積極與棲息地點的管理單位溝通、協調，提供增能培力課程，讓各方利益關係人能了解並重視台灣狐蝠保育，同時透過解說導覽帶領民眾實地觀察台灣狐蝠生態，成為野生動物保育的重要範例，讓生物多樣性保育的永續理念成為普世認同的價值觀念。