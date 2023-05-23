火車頭營造業缺工！據勞動部調查指出，今年第三季營建業人力需求增3450人、為近年來同期新高，為滿足產業需求，勞動部今天預告修正法規，擬開放全台符合標準的綜合營造業、專業營造業、土木包工業等，最多可引進1萬5000名營造業移工，為營造業移工史上最寬鬆。

勞動部今天預告修正「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」，放寬製造業移工核配比率、國內承接增額5％，也開放營造業自聘工，調整農民聘僱移工比率，機構看護工則改以床位核給名額，預估整體開放可再多引進2萬8000名移工。

勞動部勞動力發展署副署長賴家仁表示，隨著疫後經濟復甦，各行業人力短缺，因而召開會議討論，日前也達成共識，希望滿足民眾需要，因此縮短預告期至7天，估計6月中旬即可公告實施。

外界關注營造業開放移工，賴家仁說，營造業早期以重大公共工程、民間重大投資，往往是工程結束就返國，難在台灣累積年資及經驗，此次新制初步開放8000人、並視情況增至1.5萬名，只要是綜合營造業、專業營造業、土木包工業等3年承接案件金額平均達一定金額，經營造業認可，即可申請移工，核配名額為30％，就業安定費為3500元，並可適用EXTRA（附加移工）。

外界也關注，日前發生重大公安意外的興富發所屬營造廠是否可申請移工聘僱？賴家仁說，除了會用就業服務法管制發生職業災害的事業單位外，也會建議營建署把關施工品質不佳、職災頻傳的雇主。