日本藝術家品川亮的創作核心圍繞著「日本畫」，今年5月首次的台北個展，以22件作品呈現他對繪畫的思考與創作軌跡。

品川亮的繪畫源自日本畫傳統，以東方繪畫技法為基礎，他畢業於京都藝術大學美術與應用系日本畫學科，又曾赴義大利進修一年，並曾在瑞士日內瓦藝術大學當交換生，在歐洲學習傳統與現代畫的多樣表現，因此他的作品在思考傳統文化的同時，也不斷探索當代繪畫的可能性。

品川亮的技法承襲水墨及室町時代已發展的「金碧畫」等日本畫傳統形式與媒材，並轉化到現代繪畫中，他使用天然礦物顏料、牛膠、銀箔、金泥等，也使用壓克力顏料，透過材料、技巧和思維融合，從符號化到抽象線條表現的花鳥植物，拓展當代日本繪畫形貌。

品川亮《櫻圖》在傳統技法外，融入現代的壓克力顏料。（誠品畫廊提供）

品川亮表示，近來他對作品中的「時間」和「敘事」感興趣，因此，他畫鳥類並將其融入想像的背景主題構圖當中，這是他過去未曾嘗試過的做法，且發現如此一來「深度」也顯現出來，上色後又呈現不同的感受。此外，他也正自我挑戰原本只有黑、白兩色的水墨極簡中，挖掘出新的表達方式。

品川亮於日本畫壇甚為活躍，2015年接受京都翠嵐豪華精選酒店委託繪製客房的隔扇畫受到矚目，也讓他思索如何從掛軸、隔扇門畫等傳統日本畫的體裁，擴及到現代建築空間。近年他也承接了包括京都建仁寺塔頭兩足院、下鴨茶寮、長野縣輕井澤萬豪酒店、東京常盤橋塔等建築空間作品。