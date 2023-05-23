立委馬文君接獲民眾陳情，23日會同高速公路局人員前往國道六號草屯段實地會勘。（楊靜茹攝）

高公局指稱國六新鋪設的多孔性瀝青混泥土（PAC）路面，其排水性較一般瀝青混泥土（ＡC）路面高。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

高公局坦承國六東行0至3公里處路段PAC較粗糙，推測可能鋪設時是冬天降溫太快導致，研議7月重新鋪設改善。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

民眾陳情開車行經國道6號草屯至國姓路段路面顛簸震動、噪音加劇，擔心行駛時輪胎受損爆胎，恐影響行車安全，立委馬文君得知23日會同高速公路局實地會勘。高公局指出，東行0至3公里處2月重新鋪設排水性較佳的多孔隙瀝青混凝土（簡稱PAC）路面，確實較粗糙，雖然不影響行車安全，仍將請承包商改善。

高公局中區養護工程分局分局長呂文玉表示，為了提高國道路面排水性，尤其是近期邁入夏季氣候，強烈對流帶來暴雨，時雨量都很大，為了避免用路人在國道打水漂危險，今年2月進行國六路面重鋪時，選擇鋪設多孔性瀝青混泥土（PAC）路面，其排水性較一般瀝青混泥土（ＡC）路面高15％至25％。

馬文君說，近期接獲民眾甚至基層民代陳情，指開車行經國六草屯至國姓段的新鋪設路面，感覺震動大、噪音更大，雖然高公局認為PAC能提升雨中行車安全，是否因路面太多粗糙、摩擦力大，反而造成輪胎耗損影響行車安全？

「該路段路面確實比較粗糙，雨中行使的安全性提升，對於車輛輪胎也不會有影響。」呂文玉解釋，事後他們也有接獲用路人陳情，發現東行0至3公里處路段PAC較粗糙，初判為於2月鋪設時氣溫較低，瀝青混凝土降溫太快，造成表面滾壓後更粗糙，已檢討相關施工程序，由於該路段有過度震動、噪音等問題，研議7月重新鋪設，讓路面更精進、改善。