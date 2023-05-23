台中市東區復興路四段111巷一帶，市府自1986年即劃設「廣五」用地，迄今逾37年未辦理徵收及開闢，台中市議員陳雅惠指出，不但影響周邊景觀發展，也造成地主權益受損，要求市府評估後續是否有開闢需要，否則應辦理土地解編，還地於民。副市長黃國榮認為，考量整個區域的發展，傾向朝開闢的方向做。

市議會23日舉行都發建設水利業務質詢，市議員陳雅惠、張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、謝家宜、陳俞融等人，關心位在東區台中火車站前的「廣五」用地目前的開闢進度。

陳雅惠指出，「廣五」預定地位於東區復興路四段111巷，緊鄰台中火車站前，市府自1986年即劃設為廣場用地，總面積2976平方公尺，迄今長達37年都沒有辦理徵收及開闢，多年來建築外觀斑剝、髒亂，不但與周遭街道景觀格格不入，更嚴重影響地主既有權益。

陳雅惠說，「廣五」用地開闢與否地方都很關注，要求市府積極評估後續是否仍有開闢的必要。若要開闢應儘速編列預算，辦理土地徵收；如無開闢必要，也應儘速以都市計畫變更方式，辦理土地解編，還地於民，不能再拖下去了。

建設局長陳大田表示，位於台中火車站鄰近有「廣六」、「廣九」、「廣五」等用地，「廣六」及「廣九」已開闢完成，「廣五」開闢所需經費約3億1500萬元，市會逐步盤點與考量，因其中尚有私有土地未取得，是否利用公有土地進行改造，建設局將持續研議爭取經費，辦理開闢作業。