《鬼出櫃》薇薇安萊拉布萊飾演的妹妹索耶手持鏡面球，這顆鏡面球其實是房間內的小夜燈。（迪士尼提供）

由新生代女星蘇菲撒切爾、「小莉亞公主」薇薇安萊拉布萊爾主演的《鬼出櫃》，改編自恐怖大師史蒂芬金的恐怖小說。《鬼出櫃》23日舉辦線上記者會，蘇菲與薇薇安在電影中飾演姐妹檔，下戲後感情也好得像姐妹，蘇菲大讚「妹妹」薇薇安「像寶石一樣特別」。

薇薇安在片中飾演妹妹索耶，現年才10歲，在記者會上個性健談也非常主動回應問題，被問導演恐怖片在現場會不會害怕，她則表示：「電影越恐怖，演員人越好。」她說，這可能是因為在電影中大家看起來都很驚悚，為了要讓別人知道自己私下是好人，所以演員下戲後都特別和善，此話一出讓其他演員大笑。

導演羅伯提到拍攝恐怖片的訣竅，他認為「真實性」很重要，電影中燈光昏暗，只有妹妹手持的一顆「鏡面球」可以照明，球的所到之處會引領觀眾的視線往前發展，而也唯有光可以擊退惡靈，每當妹妹將球從地上滾出去「這顆球就像一面鏡子，可以照明各種東西」，導演繼續說「這才是在生活中會遇到的恐怖狀況，這部電影唯一奇幻的只有惡靈。」

有趣的是，因為該片本是改編自史蒂芬金收錄在1978年出版的「有時候，他們會回來」書中的短篇小說，所以史蒂芬金對這部電影是否支持、喜歡，對劇組的各位來說很重要，製片丹萊文特別感謝作者史蒂芬金在整個電影拍攝過程都有給予建議，看完電影之後，史蒂芬金也有聯繫主創團隊，成為電影很大的支持動力。《鬼出櫃》將於6月2日在台上映。