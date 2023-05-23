高雄市政府農業局23日在鳳山行政中心舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，市長陳其邁出席宣傳高雄四大夏季農業活動，包含5/27-28高雄鳳荔季、7/22-23美濃野菜節、8月大崗山龍眼蜂蜜文化節、9月旗山香蕉節。現場也與代言人張家瑋製作由在地冰品業者獨家研發的夏祭新鮮市限定冰品，並分享給與會來賓。

陳其邁與代言人張家瑋共同製作由在地冰品業者獨家研發的夏祭新鮮市限定冰品(記者 賴君欣 攝)

陳其邁表示，高雄是水果之都，一年四季每月都有不同時令農產，水果及農產的多元性可謂全國之最，尤其從5月開始的荔枝，到7月的美濃野菜、8月的大崗山蜂蜜、9月旗山的香蕉等等，幾乎每個季節都有很多新鮮的水果。像今年玉荷包甜度、果肉Q度更勝往年，加上採收期短，想吃玉荷包就像搶聽演唱會一樣，呼籲民眾欲購從速，想吃一定要趁早。此外，也與各級農會、電商平台、大賣場、冰品相關業者結合，跨領域行銷讓通路更加順暢，有效提高農民收入。

市長陳其邁出席宣傳高雄四大夏季農業活動，包含5/27-28高雄鳳荔季、7/22-23美濃野菜節、8月大崗山龍眼蜂蜜文化節、9月旗山香蕉節。(記者 賴君欣 攝)

活動現場除了邀請到市府可愛吉祥物高雄熊與高通通活力賣萌外，也邀請在地青農分享自家農產品的美味心得。陳其邁也與代言人張家瑋共同製作由在地冰品業者獨家研發的夏祭新鮮市限定冰品，採用大樹金黃飽滿的金鑽鳳梨果肉，搭配大樹玉荷包與優格融合製成的雪花冰磚，讓陳其邁一口接一口，直呼過癮。陳其邁隨後現場發送冰品，讓民眾一同品嘗清涼爽口的酸甜好滋味，亦前往攤位逐一與青農合影留念，為在地青農加油打氣。

高雄熊與高通通現場活力賣萌，與市長一起推銷高雄農產。(記者 賴君欣 攝)

農業局說明，「夏祭新鮮市」串聯連鎖餐飲、量販業與旅遊業者共同促銷，推出專屬優惠限定商品，民眾可透過「夏祭新鮮市」網站直接瀏覽高雄農業新鮮事與相關活動。此外，5/27-28即將在大樹區姑山倉庫舉辦高雄鳳荔季活動精彩豐富，有農產品限時搶購、大樹美食饗宴、充滿在地特色的藝文街藝演出與適合親子同樂的DIY活動，更多活動訊息可以上「夏祭新鮮市」網站查。