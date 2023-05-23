近日有大陸網友在微博發文，舉報國泰航空空服員歧視不會說英語和粵語的旅客，空服員提到「If you cannot speak blanket you cannot have it」（如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配毛毯），消息曝光後，5月22日，國泰航空緊急發聲明致歉，今日（23日）再次鄭重道歉，稱目前已經暫停有關空中空服員的飛行任務，即時展開內部調查，並於三日內公布處理結果。

香港01報導，國泰今日再次就空服員歧視旅客事件發表聲明，除再次鄭重道歉外，並指已第一時間聯絡旅客進一步了解情況。國泰稱，已經暫停有關空中空服員的飛行任務，即時展開內部調查，並會於三日內公布處理結果。國泰又鄭重承諾，對於任何有違規章制度，有違職業操守的不當言行，一經確認，均會嚴肅處理。

日前，一名自稱在香港生活11年的網友在微博上發文表示，本月21日他搭乘國泰航空由成都飛往香港時，有空服員歧視非英語旅客。該網友稱當時他剛好坐在最後一排，聽見空服員聊天內容，期間空服員不斷使用英語、粵語抱怨乘客：「If you cannot speak blanket you cannot have it」（如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配毛毯）、「Carpet is on the floor」 （地毯是在地上）……。

該網友稱，「應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些『只會英文的』空服員拿毛毯，結果反被取笑。」位於該網友前排的乘客在嘗試用英文詢問空服員如何填寫入境卡時，同樣得到了無比不耐煩的回答。

該名網友向國泰航空提出投訴，獲得國泰回應，承諾嚴肅調查事件。

5月22日晚，國泰航空第一次緊急致歉，並發布聲明：「已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷，對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務，對於此次事件高度重視。我們已經聯繫相關旅客進一步瞭解情況，並會進行嚴肅調查處理。在此，我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。」