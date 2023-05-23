余艾玟分享愛犬鹹蛋的刺青。（陳怡誠攝）

中華射擊隊參加過奧運的兩位女將余艾玟、林穎欣，今年多了人妻身份，有家讓她們更無後之憂，且兩人也都在手上有了刺青，再添鼓舞自己的力量。

余艾玟跟老公是國小隔壁班，國小畢業後沒有聯繫，後來老公在體育台看到她在國際賽表現的英姿，再度聯絡她，兩人也成為聊天的夥伴，直到2012年開始交往，去年9月結婚。

余艾玟笑說，還沒結婚時，訓練完放假時都自由自在，婚後變得會想回家，「我們去年有把握比賽訓練空擋去巴黎度了蜜月，真的很好玩，也讓我想再去一次巴黎，希望可以爭取到奧運參賽門票，再訪巴黎。」

林穎欣和老公也是認識很久，老公是大她一屆的高中學長，兩人交往了8、9年，在今年完成終身大事，才新婚兩個月，她說：「婚後感覺後勤更穩、有個依靠，回家後老公知道我訓練、比賽壓力大也辛苦，不會刻意去聊工作的是，就是逗我開心，讓我可以再去面對新的挑戰。」

再次透過媒體日和媒體見面，兩位女將手上也多了刺青，余艾玟是將愛犬鹹蛋刺在左前臂，林穎欣則是在右手臂刺了奧運五環，余艾玟解釋：「這是我養的法鬥，因為很想帶著牠出門，所以去年1月就找了刺青師把牠的大頭刺在手臂上，有時出國比賽看一下刺青，就可以一解相思情。」林穎欣則說：「這個刺青是2、3個月前刺的，對我來說是個期許，希望能再去一次奧運。」