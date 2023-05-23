巴菲特的多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）在2020年8月30日首次披露持有日本五大綜合商社伊藤忠（Itochu）、丸紅（Marubeni）、三井（Mitsui）、三菱（Mitsubishi Corp）和住友（Sumitomo）略逾5%股份。到去年11月，波克夏對這5家貿易商的持股部位已經提高到介於6.2%至6.8%。

在本月稍早舉行的波克夏股東年會上，巴菲特披露從那時起，波克夏又將持股全面提高到7.4%左右。

過去3年來，波克夏將其在這五大商社的權益提高約50%，現在押注在這5家公司的資金更是最初60億美元的2.5倍。

自巴菲特首次披露入股日本五大商社以來，這5檔日本股票平均飆漲146%、股價均創下數十年新高。其中，丸紅在這3年來上漲241%，表現最佳；伊藤忠漲85%，敬陪末座。

當初巴菲特決定投資日股令人相當意外，因為他的投資向來很集中，且主要鎖定美國股票。截至今年3月底，蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍這幾檔美股，就占了波克夏股票投資組合總價值的逾75%。

這位傳奇投資大亨在今年的股東大會上表示，他打破傳統，是因為這個對日股的押注是「不用想也知道」的事，這些企業規模大到足以讓波克夏取得顯著的進展、其股價低廉、業務遍及熟悉的產業，且其中有幾家公司還配發股利及實施庫藏股。

巴菲特加碼投資日本引爆話題，以及東京證券交易所推動改善公司治理的計畫，吸引外資蜂擁搶進日本市場，帶動日經指數在周一衝破3.1萬點大關。周二早盤，受惠於日圓走貶，以及美國終將達成債限協議的樂觀預期帶動美股主要指數期貨上漲，日經指數再度刷新33年高點，但股市已經過熱的警報也再度響起，午後日經指數反轉向下，終場收跌0.4%，尾盤曾一度跌逾0.8%。