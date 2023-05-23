周二泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.07點或0.23%，為467.84點。旅遊休閒股和金融服務股領跌。

寶盛大跌8.3%，暫報57.6瑞郎；該家瑞士銀行公布，今年前4個月管理的資產規模和資金流入，出現溫和增長，寶盛說，這是財富管理公司面臨的一個充滿挑戰時期。

英國電信(BT)小幅上漲了0.4%；英國億萬富翁德拉希(Patrick Drahi)將自己在BT中的股份增至24.5%，但他重申了自己不打算進行全面收購。

法國媒體集團威望迪(Vivendi)跌6.1%，為巴黎股市跌幅最大個股。