桃園市推動公園兒童遊戲場改造，市府日前透過統籌分配稅款全額補助楊梅區公所5614萬元，優先改善楊梅10處公園兒童遊戲場。位於楊梅四維二路及永美路445巷旁的四維兒童公園，過去透過民眾參與式工作坊，描繪眷村意象，今辦理開工典禮，將結合在地特色，打造旗艦型公園共融式遊戲場，預計明年3月底完工。

桃園市工務局說明，楊梅四維兒童公園遊戲場基地範圍包括既有四維兒童公園，及南側楊梅區公所代管的國有土地，前身為埔心營區，總面積約3.1公頃，周圍以住宅區為主。為打造符合民眾需求的旗艦型遊戲場，在規畫設計過程辦理民眾參與式工作坊，以「今昔街景」影像圖卡進行眷村紀事分享、懷舊遊戲導讀，讓在地人共同描繪出具有眷村元素的公園樣貌。

桃園市楊梅區四維兒童公園遊戲場景觀改善工程，今日辦理開工典禮，圖為眷屋遊戲區模擬圖。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

工務局表示，公園全區採分齡分區規畫，在既有公園榕樹群活動區，汰換原老舊設施、拆除不合格的組合式遊具，更新體健設施、地坪、座椅與植栽等，維持社交空間機能，整合為適合全齡使用的休憩廣場；另擴大遊戲場範圍，包括2至5歲友善遊戲區、5至12歲四維樂園遊戲區及12歲以上埔心街頭探索場，並增設景觀友善廁所、園內步道、街道傢俱、照明系統、植栽綠化、無障礙坡道等設施，完善服務機能。

桃園市楊梅區四維兒童公園遊戲場景觀改善工程，今日辦理開工典禮。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政表示，楊梅埔心擁有重要眷村歷史背景，過去在眷村生活過的孩子，如今長大成人，希望保留眷村文化，因此市府也與在地鄉親一起規畫，打造真正符合民意的公園。工程總經費約6590萬元，預計明年3月底完工，明年中開園，相信屆時啟用後，會成為桃園非常亮眼、家長都會想帶小孩來玩的遊憩空間。

桃園市楊梅區四維兒童公園遊戲場景觀改善工程，預計明年3月完工。（蔡明亘攝）

張善政也說，目前桃園有多處旗艦型公園正在施作中，朝宜居城市目標邁進。工務局統計，目前桃園的旗艦型公園包括八德楓樹腳、大園華興池公園正施作中，楊梅四維公園今開工，中壢光明公園下月將開工，另桃園陽明、平鎮及龍潭運動公園即將上網招標，蘆竹酒桶山則在規畫設計階段。

此外，楊梅四維兒童公園旁的四維社福館，興建複合設施包括市民活動中心暨老人文康中心、公托中心及身障福利設施、親子館等，建築主體預計5月底完工，待驗收合格後移交各使用單位辦理室內裝修及啟用事宜。