「國家電影及視聽文化中心」第二屆董監事人選今日出爐，文化部已依規定報請行政院核定，由現任董事長藍祖蔚續任第二屆國家電影及視聽文化中心董事長。

文化部長史哲特別感謝第一屆董監事團隊，在影視聽中心轉型為行政法人初期讓團隊迅速步上軌道，打下穩固基礎。期待第二屆董事會逐步實踐國家級影視聽中心角色，作為保存、推廣國人珍貴回憶的文化記憶庫，並成為接軌國際的重要渠道。

文化部長史哲表示，電影、電視、廣播承載台灣幾個世代國人的共同記憶，更是最具傳播力、滲透力的文化內容，不僅每個國人隨口就能說出印象最深或感動最多的一部電影、一部戲劇或節目、一個廣播主持的聲音，台灣的電影、電視、廣播也屢屢在國際舞台感動世界。而影視聽中心即扮演保存、研究、推廣、行銷台灣影視聽文化的關鍵角色。

文化部指出，續任董事長藍祖蔚曾任國家電影中心第9屆、第10屆董事，亦曾於2019年兼任國影中心代理董事長。期盼借重其過去的經歷，發揮及實踐政府將財團法人國家電影中心轉型行政法人國家電影及視聽文化中心的目標，在原電影資料典藏機構的角色上，進一步擴展影視聽文化資產的典藏；並結合社會與社群能量，串聯民間與國際專業人才，建構與行銷具當代視野的影視聽文化及發展史，強化國際交流及形塑國家品牌，將我國經典的影視聽內容推向國際。

文化部提到，就如今年適逢金馬60，如何在既有的珍貴電影典藏基礎上，將記憶透過各種方式重新帶進這個世代，並且將影響華語電影圈一甲子的台灣電影再次帶向國際社群，即是影視聽中心重要的任務。

依《國家電影及視聽文化中心設置條例》，影視聽中心董監事任期3年，第二屆董監事任期將自2023年5月19日起至2026年5月18日止。第二屆15位董事，包括藍祖蔚、楊力州（知名紀錄片導演）、廖慶松（資深電影監製暨剪接師）、李烈（一種態度電影股份有限公司創辦人）、王小棣（知名電影、電視劇編導）、楊貴媚（資深演員與影視專業工作者）、馬世芳（廣播人暨作家）、高文洪（電影監製、資誠會計師事務所榮譽資深顧問）、鄧蔚偉（資深媒體人）、羅世宏（國立中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授）、聞天祥（台北金馬影展執行委員會執行長）、蔡國榮（知名影評人與編劇）及王時思（文化部政務次長）、曾金滿（文化部影視及流行音樂發展司司長）、徐宜君（文化部影視及流行音樂產業局局長）。

第二屆監事3位，包含陳儒修（國立政治大學廣播電視學系教授）、馬天宗（闊世電影股份有限公司董事長）及劉明津（文化部主計處處長）。