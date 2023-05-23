真的太幸運！一名網友表示，日前去山林健行時，想碰碰運氣看能否遇上二級保育類動物「阿里山龜殼花」，結果竟然直接遇上一級保育類蛇種「金絲蛇」，讓他興奮地趕緊拍照上傳臉書社團，分享猶如中頭獎般的喜悅，照片曝光後，也讓其他網友相當驚豔。

原PO在臉書社團《野生蛇相》發文表示，日前和友人到某步道健行，期待有機會能遇到二級保育類野生動物「阿里山龜殼花」，沒想到卻超級幸運地遇上了台灣唯一的一級保育類蛇種「金絲蛇」，讓他驚呼簡直是中頭獎，笑說「下山後要來去買彩券了」。

金絲蛇是台灣唯一的一級保育類蛇種，體型較小且行動緩慢。（圖／網友花想容提供）

行政院農業委員會特有生物研究保中心指出，金絲蛇於1989年被列為第二級珍貴稀有保育類野生動物，更是唯一的一級保育類蛇種，截至2022年為止，被正式登錄的資料只有110筆，由於體型小且行動緩慢，其中有8成遭路殺死亡，地點大多在桃園、新竹山區一帶。

而金絲蛇的照片也引來超過2千多名網友按讚，驚呼：「一級保育耶，不簡單」、「恭喜！超美的啦」、「是神獸金絲蛇耶！」、「抽到SSSR稀有神獸」。另外也有人建議，若在路邊巧遇金絲蛇，可拍照上傳登錄到「台灣爬行類回報」資料庫，協助研究團隊建置和追蹤此種蛇類之分布現況。