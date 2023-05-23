圖中為飾演小美人魚的海莉貝利，《小美人魚》劇照 （迪士尼提供）

《小美人魚》嶄新真人版電影將於5月25日暑期第一檔搶先美國上映，中英文版全台大銀幕登場，IMAX版同步獻映。今日最新音樂創作幕後花絮大公開，原聲帶也已全面上線，經典名曲加上全新歌曲擦出火花，也紀念原版動畫已故作詞家，內含滿滿的洋蔥十分感人，再度操刀配樂作曲的原版金獎音樂大師亞倫孟肯，也大讚女主角海莉貝利天籟美聲情感豐沛滿溢人心，並與當紅王牌詞曲家林曼努爾米蘭達組成夢幻搭檔，眾星也傾力獻唱！

《小美人魚》最新幕後花絮「華麗音樂製作篇」，揭曉音樂製作的絕妙秘辛，為海鷗史卡托配音的華裔笑匠女星奧卡菲娜首先大讚片中的音樂：「光一想到就起雞皮疙瘩！」並說其中的歌曲「真的超越了電影本身」配音螃蟹大臣賽巴斯丁的戴維德迪格斯接著附和：「即使30年沒聽過，只要聽到第一個音符，整首歌就會湧上心頭！」

導演勞勃馬歇爾也直稱《小美人魚》的歌曲「實在歷久彌新」，並追憶英年早逝的原版動畫天才作詞家霍華艾許曼，希望拓展本片以彰顯他的創作，添加滿滿的洋蔥十分感人；他也透露以更大的格局講述這個故事的關鍵秘方，就是原版作曲家亞倫孟肯和王牌詞曲家林曼努爾米蘭達，與他們兩位合作令他深感三生有幸，再度操刀配樂與作曲的孟肯，視與艾許曼合作的原版為「脫穎而出的珍寶」，所以與米蘭達合寫新曲令他興奮不已！

以《小美人魚》、《美女與野獸》和《阿拉丁》經典原版動畫等片七度榮獲奧斯卡提名並兩度獲獎的霍華艾許曼，於1991年年僅40歲時便與世長辭，令人不勝唏噓，雖無緣看到後兩部電影更加廣受愛戴的輝煌成績，但生前仍得以為身兼製片的代表作《小美人魚》深感自豪並親自上台領獎，他留下的經典歌曲，也始終不曾被影迷忘記，且至今超過30年仍不斷地被傳唱下去。

同樣身兼本片製片與作詞的林曼努爾米蘭達，則感懷原版歌詞在他心目中的神聖地位，甚至是啟發他創作音樂劇的最大主因，並直呼霍華艾許曼為作詞設下不可置信的高標，主題曲〈嚮往的世界〉更是史上最棒的角色歌曲之一；亞倫孟肯與勞勃馬歇爾也再對飾演愛麗兒的主角海莉貝利讚不絕口，孟肯說她的天籟美聲情感豐沛滿溢他心，馬歇爾則說她的演唱充滿了深度與熱情，為這首歌曲賦予新生命；海莉自己也憶及演唱時心想：「要將這個演唱的時刻烙印在腦海中，永遠記得它。」

導演與作曲家也對飾演烏蘇拉的瑪莉莎麥卡錫讚譽有加，勞勃馬歇爾打包票說：「觀眾絕對會感到前所未見。」亞倫孟肯則大呼：「她太厲害了！」且令他驚嘆到無可言喻；麥卡錫也反過來稱讚孟肯與林曼努爾米蘭達組成的夢幻搭檔「簡直太讚了！」兩人自己也對能與彼此合作欣喜若狂，自豪地宣稱創作出非常神奇的新曲，並真的拓展了《小美人魚》的故事！