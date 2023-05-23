台北市和平實小家長投訴，6年級學生去年底到台東移地教育長達21天，期間竟有帶隊導師要求學生進教堂禱告，甚至帶領學生環繞小羊遺體唱聖歌，認為校方強灌學生宗教思想。校方回應，學生唱的歌曲為奇異恩典，僅是希望教導孩子給予逝去動物祝福，無關宗教，也未要求學生進教堂禱告，何況此行程有家長陪同，不可能宣揚宗教。

和平實小6年級生去年12月1日至22日到台東進行21天的移地教育，卻有家長投訴，師生投宿天主教台東聖母醫院輔導興建的聖母農莊期間，有帶隊導師每天到學生進教堂禱告，並唱福音歌曲。

該家長也指出，期間園內小羊不明原因猝死，卻有導師帶領學生環繞羊的遺體唱聖歌，另移地教育期間恰逢聖母醫院揭牌活動，學生被要求上台唱詩歌，直言教師強灌宗教思想，也未事先告知家長有上述安排。

和平實小校長黃志順表示，該次移地教育是學校課程一環，主旨在於教導學生利他、助人及服務精神，將參與學生分為植物組、動物照顧組、空間改造組及社會服務組。

他說明，動物照顧組負責照顧羊、雞或狗等動物，期間有羊隻死亡，孩子自然會傷心，因此由教師帶領學生唱《Amazing grace》（奇異恩典），引導學生給予逝去動物祝福，學習尊重生命，完全與宗教無關。

黃志順強調，移地教育活動全程都在農莊，校方並未要求學生進教堂禱告或唱詩歌，該家長應有誤解，何況該活動全程有2至3位家長陪同，校方不可能宣導宗教。他從事教育多年，清楚課程必須與宗教分割，絕不可能踩紅線。