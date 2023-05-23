澎議會定期會今日開議，因議長劉陳昭玲仍遭羈押中，由副議長藍凱元代理主持。（許逸民攝）

澎湖縣議會第20屆第一次定期大會，今日正式開議，但包括議長劉陳昭玲、議員歐中慨都因案羈押，造成19席議員中有2人無法報到與會。至於涉貪被羈押禁見的劉陳昭玲，雖人在看守所透過律師向議會遞交辭議長職信，但在部分議員運作下，原本在縣長陳光復施政報告前，要逕交大會議程討論的議長辭職案，擱置冷處理。

不過，偵辦劉陳議長涉貪案的檢廉人員，今日又大動作的發動搜索傳喚，從消防局湖西分隊帶走2017年升任小隊長的許姓隊員，與時任消防局長、年初已退休的葉天恭等人，更深入追查疑似行賄升官弊案，讓案情向旁發展，也讓不少官員和議員暗自擔心這雪球會滾到多大。

澎湖縣議會今日由副議長藍凱元代為主持，並宣布「本次大會自6月8日起，排定3日地方考察行程。」後由縣長陳光復進行施政報告。

由於國民黨籍劉陳議長縱橫澎湖政壇41年，更是寫下台灣地方自治史上議長6連霸新猷，一旦確認請辭議長，就必須依法在30天內改選，勢必影響地方政壇。所以在無議員表態將競逐議長寶座下，議會擱置冷處理。

涉犯關說人事、斷水斷電及收賄等的劉陳議長，是今年3月被廉政署幹員跨海搜索後，與其機要秘書陳淑美2人，經澎湖地方法院裁定羈押禁見，本月9日2人再度被裁定延押2個月。

澎縣議會則是在8日收到來自劉陳議長5日提出的議長辭職信。由於劉陳尚在羈押禁見期間，依法不得對外通信通話，因此無法判斷辭職信真偽，但在傳出議長夫婿證實此為議長親筆信，且經過檢察官、法官同意後，才由可辦理接見的律師代為攜出向議會遞交後，議會才決定排入議程優先討論，但後來又在部分議員有意見下，最後未列入議程。