由莫子儀主演的《溟溟》與價值800萬的天文台望遠鏡。（華映娛樂提供）

以前世今生為主軸的奇幻愛情電影《溟溟》由新生代導演陳子揚編劇、執導，金馬影帝莫子儀、劇場女神鄧九雲、獨立音樂歌手葉穎及實力派的高英軒領銜主演，更有好萊塢幕後黃金陣容加入，電影預計於6月16日上映。

今（23日）發布電影正式預告，可見莫子儀因前世悲傷愛情故事的夢境以及對天文研究的挫折，讓他的生活陷入混亂，事業與家庭都走向困境。一日偶遇系上女學生葉穎，彷彿受到靈魂召喚般，認定她就是不停出現在夢境中，前世深愛的女子，開始緩緩向他走近，讓今生的他必需面對一場如夢似幻的誘惑挑戰。

《溟溟》正式預告中以莫子儀跟女兒的日常對話開場，兩人聊著經常做各式各樣的夢，莫子儀被女兒吐槽說：「媽媽（鄧九雲飾演）說爸爸都做白日夢。」電影中莫子儀發現夢境的故事與現實有驚人的重疊巧合，因此深信他夢到的是自己的前世，也在自己天文學課堂遇上了疑似前世就有交集的女子葉穎，藉著教學之便，將她帶到天文台「談星」，在談話中發現葉穎也經常做夢，更讓他彷彿有種命中註定的感覺。

葉穎透露這場在天文台的戲要訴說的夢境非常長，需要有很多轉折與鋪陳，在對話的時候好像某一個偏差都會破壞氣氛，所以要很流暢的以不同的感情去演繹，讓第一次演戲的她印象深刻，她也很開心第一次演戲可以跟莫子儀對戲。莫子儀表示他認為電影中葉穎的存在像是自我投射，看到了跟自己一樣迷惘的靈魂，可以互相安慰、填補彼此，也提到導演陳子揚曾告訴他葉穎的角色對主角來說是一種「誘惑」，因此莫子儀對陳子揚導演拍攝這場戲使用的色調與構圖感到特別，是有點浪漫但又有點危險的氛圍，看似好像夢境但是又好像是真實發生的事情。

《溟溟》中莫子儀身為天文學家，為讓角色更立體具說服力。莫子儀與陳子揚導演拜訪了多位研究天文的教授跟學者，也將自己身為科學家卻對前世今生執著的困惑與學者討論，當科學跟信仰這兩者之間產生衝突的話，他們會怎麼面對，莫子儀說：「我後來得到的答案是，這兩者不一定是不可以同時存在的，雖然是一個研究科學的人，同時會有自己的信仰，信仰的事情可能沒有辦法全然用科學去解釋，但兩者並不衝突。」

電影中重要的天文台場景取景於中央大學的天文台，《溟溟》劇組特別感謝中央大學協助拍攝，莫子儀也透露自己是第一次看到天文台整個天頂打開，透過望遠鏡看星星，很難得可以進到天文台拍攝，非常期待拍攝的成果。《溟溟》劇組透露這是1980年代台灣第一座具有天文研究用大型望遠鏡的天文台，其中的24吋望遠鏡耗資800萬台幣建造，相當於背了棟房子來看星星。