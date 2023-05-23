為解決長照機構的缺工問題，勞動部23日對外宣布，預告調整聘僱移工資格。未來機構看護工改以「許可床位」核給移工名額，並增加「採計護理人員併同本國看護人力」在，本外勞1比1比例下聘僱移工。

勞動部表示，現行社福機構依實際收容人數採3比1核算移工名額，住宿式長照機構與護理機構則以登記床位數採5比1核算移工名額，未來將統一計算基準，均以各類機構設立許可之許可床位數核算，但3比1、5比1比例不變。

另外，在移工名額內，現行機構聘僱外籍看護工人數不得超過本國看護工人數，即本外勞1比1限制，未來增加採計護理人員連同本國看護工併計人數，再依機構規模大小區分，床位規模100床以上機構之護理人數以2分之1採計，未達100床的機構則採計全部護理人數，以充實機構可用人力，提升照顧品質。

在農業部分，為協助解決農村人力不足，配合農委會先前已提高農業移工總額至1.2萬人，將調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率，由現行35％調高為本外勞1比1，至於事業單位及大型農戶維持核配比率35％。另為因應農業種植作物種類繁多，將擴大放寬蔬菜、果樹、種苗、花卉、雜糧、咖啡、茶葉等特殊作物及溫室設施作物等農糧產業申請移工資格，並新開放林業伐木及造林工作，也可申請移工。