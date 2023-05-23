台灣虎航（6757）衝高買氣，將於26日開展的台北國際觀光博覽會以「水樂園」為主題吸睛，強打旅展現場購票享票價9折再送成交禮；同時，虎航線上旅展全線促銷單程未稅899元起。

現場民眾追蹤台灣虎航官方IG帳號，分享旅展貼文至個人限動並tag指定文字，可參加抽獎，有機會獲得台灣虎航指定航點來回機票、日本王子大飯店指定住宿券、Joytel日本3GB網卡，或只送不賣的台灣虎航限量紀念商品等，旅展期間預計送出14張免費來回機票及上千個紀念品。同步在線上旅展推出購票抽宏佳騰智慧電車的抽獎活動。

台灣虎航今年旅展攤位有刺激滑水道、巨無霸飲料杯，重現水樂園的既視感，適合拍照打卡，還有人氣網紅虎不時串場同嗨，每日展場還有限定的成交禮，凡購買日本、泰國各航線，及其他指定航線包括花卷、仙台、新潟、茨城、名古屋、大阪、小松、岡山、佐賀、沖繩和大邱等機票的民眾，可獲得加碼成交禮，送完為止。

旅展期間同步推出線上旅展，促銷期間為26日上午10點起至29日晚間止，可訂購的旅行期間為即日起至明年3月30日，推出單程未稅899元起旅展限定促銷價；若是樂虎卡友，現場同享9折優惠，加碼8％ tigerclub回饋金。