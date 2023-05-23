新北市議會國民黨團5月1日及15日總質詢進行書面質詢新北市長侯友宜，新北市議會民進黨團認為有違新北議會規則，質疑未實質開會總質詢不成立，今在三讀議案第一讀會提出動議，要求變更議程，民進黨議員群起覆議，國民黨反擊嗆，「就算還也是還給我們！」藍綠吵成一團，議長蔣根煌裁定休息10分鐘，讓黨團協商。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩指出，內政部函文指出，總質詢採書面質詢，致使當天無法開會，5月1日、15日國民黨議員沒有到場，議長也沒有敲槌通過，沒有開會事實，也沒有按照議事日程開會，逼問議長怎麼處理。

議會秘書長陳王正源回應，依照內政部函示，議員無法支領當日出席、交通、膳食費，但指出依照議事規程，可以口頭與書面質詢。

鄭宇恩要求依照新北議會規則23條，議事日程所訂議案未能按時開議或議而未畢者，提出動議，要求變更議事議程，稱國民黨無心質詢，也可排入民進黨團質詢。

國民黨新北市議員周勝考反嗆，「本來就有書面跟口頭質詢，黨團用書面質詢過去案例很多」，過去不論蘇貞昌、周錫瑋、朱立倫擔任新北市長時期時，都有書面質詢往例，都是按照議事規則在走，如違背議事規則的話，是否要溯及既往？以後都不能書面質詢。

國民黨新北市議員林金結說，應以通案管理而非個案管理，不論哪黨執政標準都要一致。

蔣根煌則不滿指，「都已經是過去的時間，怎麼變更議程？」鄭宇恩高喊：「我們要加2天回來，我們要實質開會！」因為國民黨沒開會，影響其他議員權益，其他綠營議員紛紛覆議，引發國民黨團不滿，周勝考更嗆：「散會啦！」