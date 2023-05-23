「綜藝天王」豬哥亮逝世6年，在演藝圈中仍有著不可取代的地位，曾與他搭檔主持1年《豬哥壹級棒》的苗可麗近日接受訪問，回憶起和豬哥亮的合作過程說，「我曾經以為要把節目做的感人、把觀眾逼哭，才有節目效果，沒想到豬哥亮卻說『我們是要帶給大家歡笑的』」，一番話讓苗可麗恍然大悟，從此不在節目中哭，也改變了她的主持風格。

《豬哥壹級棒》跳脫豬哥亮以往的歌廳秀型態，而是常找藝人或素人分享成長歷程，以溫馨感人的故事為主軸。苗可麗說，一開始會想挖掘來賓的悲情身世，激發大家的同情心，極盡所能的想讓觀眾哭，結果有次錄影時豬哥亮一下台就把她拉到旁邊，對她說：「不要讓人哭，我們是要帶給觀眾歡笑的」，才讓苗可麗打開思維，重新審視自己。

談起和豬哥亮的相識過程，苗可麗說，從小看豬哥亮的錄影帶長大，對她而言豬哥亮就是「神級人物」，「後來我們進了同公司陸續合作《豬哥壹級棒》、電影《大尾鱸鰻》等，只要能跟豬哥亮大哥合作，我就覺得自己在演藝圈更上了一層次，他的風格是無法被取代的，就像現在雖然他已經離開我們，但我至今模仿豬哥亮、或講他講過的笑話，不管重複幾次觀眾還是覺得很好笑」。

對於豬哥亮的離世，苗可麗則說：「老大（豬哥亮）只是肉體上的離開，我相信他在另一個世界一定正在發光發熱，為我們鋪路」。