高雄55歲許姓男子日前騎機車紅燈右轉，遭巡邏員警查獲酒駕，酒測值高達0.84。許男表示，稍早在朋友家吃飯聊天，期間喝數杯啤酒、米酒，散會後貪圖方便騎車返家；此外，員警查出許男5年前曾酒駕遭查獲，駕照遭註銷，除了依公共危險罪移送法辦外，員警依規定開罰無照、違規右轉罰單。

20日晚間10時40分許，許男騎機車行經新興區六合一路、開封路口時，因違規紅燈右轉，遭到一旁巡邏員警發現，於是上前將他攔下盤查，員警確認身分期間，聞到許男身上散發濃濃酒味，於是對其實施酒測。

許男經過酒測，酒測值高達0.84超標，許男向員警表示，晚間8時許在朋友家中飲酒聊天，期間喝了數杯啤酒、米酒，結束後因心想距離家不遠，又自認沒有喝醉，才會貪圖方便，酒駕騎車返家。

此外員警發現，許男曾在5年前酒駕遭查獲，導致駕照遭註銷，但許男都沒有去重新考取，反而重蹈覆轍，令員警搖頭，訊後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦，而他無照駕駛、違規紅燈右轉也依到交條例，分別開罰6000至12000元、600至1800元罰鍰。

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