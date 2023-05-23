立法院本會期至本月底結束，立法院長游錫堃今日召集朝野黨團，協商本會期加開院會等相關事宜；經過黨團協商討論，決議5月29日、31日兩天加開院會，加上26日、30日的例行院會為一次會。立院民進黨團總召柯建銘表示，加開院會期間預計將處理40多個重大議案。

游錫堃最後裁示，各黨團同意5月29日（星期一）、5月31日（星期三）加開院會，與 5月26日（星期五）、5月30日（星期二）合併為一次會議；當次會議不處理臨時提案。

協商中，柯建銘表示，希望朝野協商談定，這週五和下週二院會，下週一、三原本是委員會，但因為很多法案，包含國營事業在下周完成，就只剩下大法官同意權而已，還有很多法案必須協商，看起來還有40幾個法案，請各黨部支持加開院會，讓大家有充裕時間。

國民黨團立院總召曾銘宗表示，希望31日休會，同意加開下週一、週三院會；時代力量立委陳椒華表示，同意加開院會，主張院長明天先協商礦業法、再生能源法跟公視法；民眾黨立委邱臣遠表示「同意」。