霧台鄉飛龍瀑布仍有3人失聯，屏東警消今日再針對七連瀑執行空拍，發現目前水勢增大及陰天光線不足，增加辨識難度，且午後雨勢漸大，因此宣告暫停搜救行動，後續仍會視天候狀況、持續搜救。
屏縣消防局表示，等水消退後，搜救人員即會下切搜尋，另也針對飛龍瀑布下游執行空拍搜尋，並裝設攔截點配合實際搜索。
而下午2時40分現場揮官回報因天候狀況不佳，山區下起大雨，隨即宣布停止今天搜救行動，目前尚未發現3位失蹤者。
霧台鄉飛龍瀑布仍有3人失聯，屏東警消今日再針對七連瀑執行空拍，發現目前水勢增大及陰天光線不足，增加辨識難度，且午後雨勢漸大，因此宣告暫停搜救行動，後續仍會視天候狀況、持續搜救。
屏縣消防局表示，等水消退後，搜救人員即會下切搜尋，另也針對飛龍瀑布下游執行空拍搜尋，並裝設攔截點配合實際搜索。
而下午2時40分現場揮官回報因天候狀況不佳，山區下起大雨，隨即宣布停止今天搜救行動，目前尚未發現3位失蹤者。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。