山區天候不佳，飛龍瀑布搜救未見失蹤者。(屏縣消防局提供)

霧台鄉飛龍瀑布仍有3人失聯，屏東警消今日再針對七連瀑執行空拍，發現目前水勢增大及陰天光線不足，增加辨識難度，且午後雨勢漸大，因此宣告暫停搜救行動，後續仍會視天候狀況、持續搜救。

屏縣消防局表示，等水消退後，搜救人員即會下切搜尋，另也針對飛龍瀑布下游執行空拍搜尋，並裝設攔截點配合實際搜索。

而下午2時40分現場揮官回報因天候狀況不佳，山區下起大雨，隨即宣布停止今天搜救行動，目前尚未發現3位失蹤者。