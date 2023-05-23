雙帥CEO森田與Vic為公益不遺餘力，這次2人特別南下前往台中「簡媽媽狗園」擔任志工，透過企業責任的影響力，希望透過長期性公益的執行幫助到更多需要的毛小孩。談到好友王思佳近來捲入包包風波，網友們的高度關注，森田說：「相信每個人在每段時期都會遇到不同事情，我們可以用更多愛來看待這件事。不管每次遇到什麼樣的狀況，希望思佳可以好好度過，這樣的事件，希望在整體社會上得到不同愛的共鳴、需要愛來包容更多不同的聲音。 」

森田指出，「簡媽媽狗園」以大型犬收養為主，有被棄養的、各自遭受不同慘痛際遇，但大型犬在食量上與照顧心力都是需要加倍呵護的。看著眼前可愛的毛小孩，森田坦言：「原本擔心大型犬具有防備心，可能會有攻擊性會害怕，殊不知見面第一刻時我完全改觀，看著牠們熱情撲上來，就像朋友般撒嬌相當可愛，還在我身上尿尿佔地盤非常有趣！」

Vic則認為：「浪浪同時也是一條生命，或許曾經的牠們遭受過拋棄、傷害，在狗園看到的浪浪們是相當親近人類的，在牠們眼中我看到了愛，每一位無私奉獻的志工都是用他們的愛心、關心以及同理心陪伴著這些浪浪，讓牠們受傷且封閉的心靈再次開啟並重新相信人類。」身為帥氣CEO，Vic如何維持健壯體格，他透露，每周維持運動5天：早上訓練可以讓上班的時候思緒更加清晰，假日安排公路車、潛水等戶外活動，吸收大自然帶給自己的寧靜和舒適。