睽違3年，第17屆台北國際觀光博覽會（TTE）將於5月26日至29日回歸，有250家業者、50大旅行社、5家航空公司參展，台北市旅行公會理事長駱炫宏表示，TTE為暑假前最大型的旅展，4天展期預計可吸引30萬人次，旅客可把握機會撿便宜、找促銷，歐洲、東南亞都是好選擇，國人最愛的日本線，機票則可能漲多。

TTE睽違3年海外旅遊重啟，此次集結250家海內外廠商，展位格數達700格，包含10國海外單位、5大航空公司、中央部會及全台16縣市政府、50家旅行社和國內飯店共襄盛舉。全球疫情趨緩，國人引頸期盼出國旅遊，主辦單位預估本次展會人潮將突破30萬人次，開創新一波億萬旅遊商機。

TTE規劃5大主題館，分別為海外旅遊區、樂遊台灣區、兩岸交流觀光區、中央／縣市政府區及伴手禮區，民眾於展場當日消費滿6萬元，可享加碼抽獎資格乙次，最大獎為中華航空商務艙長程線機票，價值高達19萬元。

易飛網指出，受疫情影響，國人長達3年沒有出國旅遊，國境開放至今邁入第8個月，相對開放初期的不安及顧慮，現已陸續準備好來趟久違的跨境旅遊，今夏為疫後的第一個暑假，恰為親子旅遊需求的高峰期間，許多家長已安排要帶孩子出國度假，暑假相關行程的詢問量持續不斷。

據易飛網觀察，海島旅遊為暑期的剛性需求，由疫情期間國內離島旅遊人次大爆增的狀況可見，即便旅費稍漲，旅客仍趨之若鶩，故易飛網積極規畫各國海島旅遊行程，趕在今夏提供年輕族群及喜愛海島的旅人更多選擇，預估整體暑假出遊將較目前提升約3成。

可樂旅遊線上、線下旅展全面起跑，限時推出超過萬種優惠行程，舉凡暑假親子團、夏季海島、連續假期、季節賞楓、頂級度假等，讓旅客一路從夏季玩到年底。實體旅展推出「團體旅遊最高折1.5萬元」、「自由行與訂房95折起」、「國際機票最高省2％」、「熱門票券17折起」等回饋，消費還有機會把「聯合航空美國來回機票」帶回家。

台灣虎航以「水樂園」為主題打造夏日出遊氛圍，民眾於旅展現場購票可享票價9折再送成交禮，若是樂虎卡友，則同享9折優惠，再加碼8％的tigerclub回饋金。旅展期間同步推出線上旅展，可訂購的旅行期間為即日起至2024年3月30日，機票單程未稅899元起。