《駭人骨娃娃》劇照，女孩莫妮索的人偶，相傳只要撿到人偶都會被詛咒（威視電影提供）

《駭人骨娃娃》鬼娃遊行活動照。（威視電影提供）

今年度最駭人禁忌鬼娃電影《駭人骨娃娃》將於5月26日全台大銀幕懼獻，由《佈局》《馬拉薩尼亞32號陰宅》製作公司、《闇魔怨》鬼才導演聯手《錄到鬼》編劇驚心打造繼《安娜貝爾》後又一作祟人偶！

改編自19世紀流傳的都市傳說，講述一群年輕人誤撿「鬼娃莫妮索」因而詛咒纏身，一行人不僅開始出現詭異幻覺，附身者四周更是靈異事件不斷，其中一幕鬼娃更「屍」體現身，如同「貞子」般走出電視機來索命！

片商也特別還原電影情節，讓「鬼娃莫妮索」手抱人偶，真實遊走在信義商圈、台北西門町街頭，一身血跡斑斑的破舊白紗裙、嚇人的喪屍裝扮，讓路人又愛又怕紛紛拍照合影，更有小朋友不敢直視被嚇哭，表示：「這個鬼娃我可以！」「怕爆.jpg，晚上不敢洗澡了。」

電影在台試片好評不斷，身歷其境鬼娃附身的視覺恐懼，讓看完的人回饋看到背脊發涼！其中一幕「鬼娃莫妮索走出電視機」橋段，更讓鬼片迷大讚太好看！

故事講述一位名為「莫妮索」女孩在參與聖餐儀式後意外失蹤，相傳撿到莫妮索的骨董娃娃的人都會被詛咒。片中誤撿鬼娃的女主角莎拉、男主角培德洛與朋友蕾貝，為了解開身上的詛咒，決定組成捉鬼小隊找尋真相，去訊問當地村莊的牧師一探究竟，意外在一卷古老的底片膠捲上，看到那位臉上有疤痕的「失蹤女孩莫妮索」，下一秒莎拉與蕾貝就被怪力瞬間拖到其他房間，窗戶一扇扇關閉、家具滿屋亂飛，徒留男主角眼睜睜看著影片裡的少女，化身成型態駭人、陳年腐蝕的遺骸走出電視機，大白天上演厲鬼扒身的驚悚畫面！讓網友驚呼童年陰影再現：「貞子來了！」

熱愛也擅長執導恐怖片的鬼才導演維克多加西亞（Victor Garcia），分享自己從小就受恐怖經典影響，笑說：「對恐怖片的迷戀不知不覺就影響了我的職業生涯！」並藉由電影致敬了許多人的童年夢魘《七夜怪談》《半夜鬼上床》以及山姆雷米《鬼玩人》，提及：「為了刻畫新一代鬼娃也特別參考溫子仁的電影，比如『厲陰宅宇宙』的安娜貝爾，這些電影就像印在我腦子裡一樣，我試著打造出不一樣的恐懼！」

此外，配合電影上映，片商不僅如實還原片中的邪靈，讓真人「鬼娃莫妮索」現身在台北街頭，也特別於台北信義威秀、高雄大遠百威秀影城，還原電影裡鬼娃人偶坐在井窟前的戲院布置，讓所有路過的人來試膽合影，見證新一代禁忌鬼娃的魅力！