楊丞琳在大陸綜藝節目《了不起舞社》大秀不同風格的舞技，未料卻因跳舞的表情太誇張引發討論，甚至遭嘲笑。不過談到歌壇唱跳女歌手，不少網友就拿蕭亞軒、蔡依林和楊丞琳比較，都大讚蕭亞軒天生舞感強沒話說。

楊丞琳因跳舞的誇大表情引發討論，甚至遭嘲笑、嘲諷，對此，楊丞琳日前在IG限時動態表示，Battle就該有應該有的狀態和表情，「當然還要看音樂和舞風和動作的適配度，雖然我不是專業舞者，但你們更是外行人」，楊丞琳無懼批評，日前還在節目上霸氣說：「老娘要跳下去」。

有網友就拿楊丞琳和身旁舞者做比較，有一位自稱舞齡15年的網友就拿蕭亞軒、蔡依林、楊丞琳相比，在不帶濾鏡、不看表情情況下，認為蕭亞軒是第一，「蕭亞軒天生舞感強沒話說」，其他網友也認同說：「台灣跳最好的是蕭亞軒」、「最強是蕭亞軒吧」、「蕭亞軒真的讚讚」。

蕭亞軒、蔡依林、楊丞琳舞技引發討論。（圖／中時資料照）

同時，也有網友發表對楊丞琳的看法：「楊的現代舞其實跳得很好，只是其他的舞可能就沒有那麼擅長，而且表情管理上真的比較弱，如果表情能自然一點就會好很多」、「楊丞琳不要說表情控管了，很多肢體問題太多了」。