為貼近新消費趨勢，Uber 企業版與全球電子票券專家Edenred宜睿智慧今（23）日宣布擴展合作，首度推出「Uber 通用券」，成為Edenred宜睿智慧的「好禮即享券」和「點數兌換」專區的選擇，讓獲得Edenred宜睿智慧電子票券的民眾可靈活使用於Uber App叫車或Uber Eats App外送需求。

根據創市際《2023電子票券趨勢大調查》，在疫情的催化下，電子票券已經成為消費主流之一。而針對消費者使用的票券類型調查結果顯示，電子禮券消費已成長至73％，紙本禮券降低至7％，並且以行銷禮贈和員工福利為兩大使用情境。為此，Uber企業版與Edenred宜睿智慧決定攜手拓展商機。

透過Edenred宜睿智慧，購買票券的企業可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布國內外市場，都能輕鬆享有員工福利。而拿到Edenred宜睿智慧發行的「Uber 通用券」電子票券連結或兌換碼的民眾可以輕鬆載入自己的Uber或Uber Eats App帳號，並且可使用於Uber或Uber Eats全球營運市場，隨時滿足在國內外的交通、餐飲、生鮮日用外送的需求。Uber通用券會以當地幣值匯率顯示可抵用的金額。

Uber 通用券即日起在Edenred宜睿智慧「好禮即享券」提供，將成為企業行銷禮贈與員工福利新利器。此外，在Edenred「點數兌換」專區，消費大眾也可使用與Edenred配合的信用卡點數兌換或購買「Uber 通用券」。

Uber表示，不管是即將到來的端午節企業贈禮高峰，或是透過提升員工福利吸引人才的雇主新顯學，企業亦可使用Uber企業版發行「Uber 通用券」，滿足日常叫車和飲食的生活需求、無紙化綠色消費、通行全球70國家與超過10,000 Uber營運城市等優勢可望成為發券企業與消費大眾的最佳選擇。