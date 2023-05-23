南投一名轎車駕駛21日清晨行駛在大鞍往竹山的山路上，在一處盲彎準備轉彎時，突然遇到一大票單車隊「逆向朝他駛來」，他嚇到大叫數聲、急煞路中，車隊也趕緊閃開，沒釀成意外，驚悚畫面曝光，駕駛事後怒罵「還好來得及反應，不然就真的在打保齡球了」。

記者爆料網曝光事發畫面，一名駕駛日前行駛在南投大鞍往竹山的山路上，在一處過彎處疑因視線死角，正準備右轉時，「正面」突然駛來整群單車隊，當下一票單車騎士連忙閃開，駕駛也嚇到大叫好幾聲並急煞在路中，也連按幾聲喇叭，驚悚畫面曝光嚇壞不少人。

駕駛在山路準備過彎時，突然一大票單車隊竟逆向朝他騎來，他嚇得大叫急煞，單車隊也趕緊閃開；駕駛事後表示，他已經70多歲了，當時早上6點多他準備去巡田，這群單車騎士突然冒出來，讓他差點嚇暈，所幸車速不快，來得及反應，「不然就真的在打保齡球了」。

其他網友留言「騎單車的都以為自己最大，管你紅燈綠燈順向逆向」、「這撞下去不得了」、「都活膩了還好不是聯結車一定死一片」、「主辦單位是想集體導引西方旅遊團嗎」、「腳踏車隊公路行進中，竟然沒有交管跟前導車，又是在盲彎，是想害誰啊」、「不撞一次死幾個他們不會檢討改正的啦」。