台南市將從今年7月起開辦老人健保費補助，針對設籍台南滿1年的65歲以上長輩或55歲以上原住民，且最近1年的個人綜合所得稅率，或受親屬扶養申報所得稅率未超過5％，也未獲政府機關全額補助健保自付額者，最高補助每人每月自付額826元。不過，市府社會局也提醒長者們，如果被申報為扶養對象，申報人的所得稅率也要未超過5％，才符合補助資格。

社會局指出，老人健保補助的條件之一，就是最近1年的個人綜合所得稅率，或受親屬扶養申報的所得稅率，並未超過5％。只要符合資格的長者，市府將提供不用提出申請的「免申請」、不用至投保單位辦理退保的「免退保」、由市府按月篩選名冊直接向健保署繳納健保費的「免辦理」等「三免」服務，方便長者及家屬不用舟車奔波。

社會局還說，今年開辦的老人健保費補助，所得稅率是以110年度綜合所得稅為準，5％課稅級距的所得淨額為54萬以下。根據《民法》及《所得稅法》相關規定，受親屬申報扶養，納稅義務人可依相關規定享有減稅優惠，目前為111年度綜合所得稅報申報期間，長輩如受綜合所得稅核定稅率超過5％的高所得者申報為扶養親屬，將會影響下一年度的健保補助資格。

至於市民關心即將屆滿65歲長者的補助流程，社會局也表示，符合補助資格的對象，社會局都會按月造冊並送健保署辦理減免補助，民眾可於次月底洽投保單位查詢。舉例來說，阿水伯符合補助資格並將於7月15日年滿65歲，市府將從8月起補助健保費用，健保署也會於9月下旬將繳款單寄給阿水伯的投保單位，阿水伯可向投保單位查詢健保費減免金額。