在《燃起希望之火》中演出精湛的男主角亞當貝薩，因為這個角色拿下坎城影展一種注目單元的最佳演出獎，也因為他已完全融入角色的演出令國外影評對他大表讚揚。曾就讀法律系的亞當貝薩卻因為熱愛演戲而退學，卻一度因為找不到表演工作只好去做房產仲介之後又當賣魚郎，放下身段體悟各種不同的人生之後，亞當貝薩在後來多部作品中逐漸展露頭角，如《驚天營救》和美國影集《漢娜》都可看見亞當貝薩的身影，也打開國際知名度。

《燃起希望之火》在阿拉伯之春事件發生10年之後再次引起大眾關注（傳影互動提供）

亞當貝薩出生在法國卻有著義大利和突尼西亞血統，這次在《燃起希望之火》中飾演一名在街頭非法販售汽油的男子阿里，一心希望自己能夠存夠錢之後離開貧困無望的突尼西亞前往歐洲生活。為了要融入阿里這個角色，亞當薩貝嘗試在2個月滯留在突尼斯一人獨居，甚至還每天將自己灌醉然後大太陽底下曝曬，這樣的體驗就是希望能夠詮釋出阿里孤獨和絕望的心情。果然，也讓亞當薩貝在去年坎城一種注目拿到他應得的最佳演出獎項。

以紀錄片起家的導演洛特菲內森在海量試鏡專業演員或街頭素人，原本遲遲找不到適合的人選，終於製片相中表現自然又不做作的亞當薩貝，也讓洛特菲看到他混合著堅強又脆弱的情感面，盛讚他就像一朵尚未盛開的美麗人格和靈魂。導演也提到：「由於片中他是唯一一位專業演員的主角人物，因此許多其他角色都需要靠貝薩的幫忙才能表現出不畏懼鏡頭的專業表現。」

《燃起希望之火》片中有許多素人演員也都由亞當貝薩一肩扛起推動他們的責任（傳影互動提供）

雖然導演洛特菲內森雙親是埃及血統，他們移民到英國之後，又在洛特菲10歲時隨著母親搬到美國，洛特菲在馬里蘭藝術學院讀繪畫時愛上電影，就一路追求影像藝術。處女作是紀錄片《黑人騎士幫》入選50多個國際影展，洛特菲內森首部劇情片《燃起希望之火》，他希望能夠讓角色和拍攝背景盡量接近寫實的狀態，尤其是主角阿里，但他並不希望觀眾將這個角色認定為真正引發「茉莉花革命」主人翁的傳記電影，因此他特別將主角角色的水果小販變成非法汽油兜售者，讓阿里站在大太陽底下販售汽油，還要被警察明目張膽的勒索繳教保護費，加上父親的過世，造成他和無依無靠的妹妹與房屋貸款的銀行周旋等困境，都讓《燃起希望之火》形塑出突尼西亞人民的困頓與挫折。