南韓知名女星金泰梨過往以電視劇《二十五，二十一》中的精湛演技擄獲一眾粉絲的心，更以此獲得百想藝術大獎的女子最優秀演技賞，而工作之餘也會製作vlog和粉絲們分享生活日常的她，近日卻因招募「免費vlog翻譯」的貼文遭到網友抨擊，即使公司曬出聲明仍澆不熄網友的怒火。

金泰梨22日透過官方IG發出一則長文，寫下：「發現YouTube的留言區中有許多使用外語的其他國家粉絲，我就開始思考有何種辦法能讓大家看到母語字幕。」提及網路上應該會有「隱藏的翻譯高手」，因此想要募集能夠為YouTube影片翻譯外文字幕的人。然而，此則「募集翻譯人才」的長文，卻因金泰梨在文中補充是「才能奉獻(無支付翻譯費用)」，引發網友抨擊聲浪，而現貼文已刪除。

김태리 존나 깬다 자기 유튜브 영상 번역 구하는데 대놓고 재능기부로 이뤄진다고 연락달라고함ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ진심 연예인들 이럴때마다 개정떨어져 pic.twitter.com/SyNxX7Aahw — 먜 (@myae_i) May 22, 2023

對此，金泰梨所屬經紀公司mmm緊急發出官方聲明試圖滅火，指出：「影片內容皆未有開啟收益功能，因此徵求多種語言的字幕翻譯，也是希望讓更多海外粉絲能夠觀賞影片。」並補充如果有應當要支付的費用，也必定會正當地支付費用。而文中也向關心此事的大眾致歉：「因為我們的不足，帶給許多人誤會，真的非常抱歉。」

然而，金泰梨的相關內容在韓網論壇《theqoo》上引發多則熱帖討論，部分網友不買單公司的聲明，批評：「她總是以奇葩的點子引起注意」、「那妳拍片、拍廣告不要拿片酬！」、「這言論感覺像是辯解」、「思考方式不同呢。」