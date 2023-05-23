應材規畫未來7年完成EPIC中心建造，以增量資本投資方式投資40億美元，預計於2026年初完工，並在啟用營運前10年成為逾250億美元研發投資核心。預估興建期間將雇用1500名工人，在矽谷創造200個新工程職位，並有望為其他產業帶來1.1萬個工作機會。

應材指出，連接裝置大增及人工智慧（AI）興起提高對晶片需求，也為1兆美元的半導體市場帶來更多商機。然而，晶片製造商面臨必須維持創新步伐的重大挑戰，「埃米世代」（angstrom era）的晶片製造需要新基礎製造技術，複雜度較目前使用要高出千百倍以上。

埃米世代新技術的複雜性增加，不但提高研發和製造的成本，也延長開發及藉由大量製造以商業化半導體技術所需時間。其他的挑戰還包括產業所需技術人才的嚴重短缺，以及降低電子產業碳排放強度的迫切需要。

應材表示，晶片製造商每年投入數十億美元，尋求在原子層級（atomic scale）中創建、塑造、調整、分析、連接材料與結構方式上，能推動新技術的轉折性發展。這些技術一旦開發出來，必須被驗證能在工業級設備中可靠、高成本效益的完成大量生產製造。

面對高度複雜的工程挑戰，半導體產業必須導入新的研發途徑，建立更密集的協同合作網路，並提供更緊密的回饋循環，以提高創新速度並降低創新成本。對此，應材規畫打造新EPIC中心，目標成為領先邏輯和記憶體晶片製造商與設備生態系統間首要的合作平台。

應材指出，透過EPIC中心，晶片製造商首次可在設備供應商的設施中擁有自己的專屬空間，擴展其內部的試產線（pilot line），並能提早數月、甚至數年在自己廠內擁有同等級設備前，使用次世代的技術和機台。

應材規畫在矽谷園區打造的EPIC中心，包括逾18萬平方英尺的最先進無塵室，促進晶片製造商、大學和生態系統夥伴間的合作創新。預期能協助業界將技術從概念到商業化的所需時程縮短數年，並提高全新創新技術的商業成功率及整個半導體生態系統的研發投資回報。

應材總裁暨執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，半導體對全球經濟較以往更為重要，面臨的技術挑戰也變得更加複雜。此項投資提供重新塑造全球產業合作方式的黃金佳機，為支持能源效率、高速運算的快速精進方面，提供所需要的基礎性半導體製程和製造技術。