MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI非常榮幸能再次獲得COMPUTEX Best Choice最佳產品獎的肯定。除了兌現對技術創新與美學設計的堅定承諾，我們也將持續突破創新，為全球玩家、創作者以及商業菁英帶來更加極致的體驗。」

MSI微星科技得獎產品如下：

MSI MEG Z790 GODLIKE電競主機板為面向頂階電競族群的旗艦產品。以創新及產品差異化為主打，突破傳統電競主機板設計，採用業界首創的 M-VISION 4.5 英吋觸控式全彩IPS LCD面板，一體式的觸控面板不但可以即時顯示系統狀態，還可直接操控系統，甚至開啟超頻功能，為玩家帶來跨時代的操作體驗。此外，MEG Z790 GODLIKE 特別強化散熱與電源解決方案，並搭載最新PCIe 5.0 訊號、10G Super LAN、最新型 WIFI 6E 與獨家 M.2 Shield Frozr 磁吸式免螺絲拆卸專利技術等，保證頂階產品的效能與實用性，開創電競領域的新標竿。

結合美學與極致性能，Creator Z17 HX Studio創作者筆電以月光灰CNC一體成型鋁合金打造纖薄機身，最高搭載第13代Intel Core i9處理器及NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡。MSI獨家 Vapor Chamber Cooler散熱技術，即使在高強度工作負載下也能保持穩定運行。Creator Z17 HX Studio通過NVIDIA Studio認證，配有NVIDIA Studio 驅動程式和人工智慧工具套組，使工作流程與內容創作效率大幅提升。16:10 黃金比例面板以QHD+超高畫質及獨家True Color技術，呈現清晰生動的視覺效果，並配備先進的觸控技術和觸控手寫筆功能。高達95%螢幕佔比的極窄邊框在執行應用程式時，提供了更加流暢的操作與更完整的工作空間。Creator Z17 HX Studio還兼容MSI Pen 2，採用最新的Microsoft MPP 2.6技術和石墨筆尖，提供精準的書寫與繪圖體驗。