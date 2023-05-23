苗栗縣22歲范姓男子涉嫌糾眾組幫派從事網路賭博、毒品等非法交易，橫行苗栗縣頭份、三灣、竹南等地區，並多次恐嚇有欠債、糾紛的被害人，甚至會將對方帶往偏僻山區毆打凌虐，造成被害人嚴重受傷，檢警昨天掃蕩追查，拘提范姓主嫌等9人到案。

警方將范姓主嫌等9人逮捕歸案。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警局頭份分局去年9月接獲線報指出，范姓男子自組幫派，廣納不良分子，經常性糾集手下林姓、譚姓、黃姓等人，分別將多名被害人強押至頭份市撞球場、洗車場及永和山、流東里等山區產業道路毆打討債。

警局偵查隊獲報後，隨即與苗栗縣警察局刑事警察大隊、台中市警察局第3分局共組專案小組積極蒐證偵查，並報請臺灣苗栗地方檢察署檢察官張文傑指揮偵辦。兵分多路前往苗縣頭份、三灣、竹南及新竹市等地搜索，並拘提范姓主嫌等9人到案。

警方查獲空氣槍、子彈、武士刀、球棒、手機及K他命8.23公克等證物。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

當場查獲空氣槍、子彈、武士刀、球棒、手機及K他命8.23公克等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、妨害秩序、妨害自由、傷害及毒品等罪嫌移送苗栗地方檢察署擴大偵辦。

頭份警分局長林育旺表示，本次執行掃蕩，查緝轄內黑幫犯罪，希望藉此阻斷黑幫金流，遏止國內黑幫囂張氣焰。本分局將持續蒐報轄內黑幫成員犯罪事證，實施聚焦打擊，強力掃蕩，並以系統性掃黑策略，針對幫派經營、賴以維生行業，運用第三方警政行政干預措施，深入追查，向上溯源、向下刨根、斷絕金流，並積極查緝槍械及流向，全面淨化社會治安。

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