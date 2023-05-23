央行總裁楊金龍明日赴立法院報告；對立委擬具具「中央銀行法第二十條及第三十三條條文修正草案」，設立主權財富基金，央行最新報告表示，修正央行法無法達成設立主權財富基金之目的，並列出共五大理由來表明立場。

立委提案內容，為避免龐大外匯存底無效率的使用，要求央行應提撥外匯儲備總額的一定比例（10％），設立外匯投資基金做為我國主權財富基金，強化國家競爭力與安全，並累積國家財富，另指定央行為主管機關。

央行報告指出，首先，各國主權財富基金是由政府主導，非央行主導成立，主權財富基金顧名思義為政府的基金，各國由政府主導成立專責機構，就國家財富（如石油等自然資源收入、財政盈餘），或受政府委託（如退休金）進行投資管理。

其次，主權財富基金的投資目的是策略性產業、關鍵技術等事業或計畫，其目的及業務均與央行不同，而外匯存底主要功能在挹注國際收支發生短絀時的外匯需求，維持外匯市場的秩序，投資操作原則首重安全性與流動性，不宜承擔高風險。

第三，草案擬授權央行成立我國主權財富基金管理機構，其人事、預算、組織極具特殊性，現行人事法規、國營事業管理法、預算法、決算法及其他相關法規等，無法因應其需求，須另由政府制定專法規範處理，因此，修正央行法第二十條及第三十三條無法達成設立目的。

第四，央行表達對政府設立主權財富基金持正向、開放的立場，不過，外匯存底是央行資產的重要構成項目，所對應的是民間部門所持有的新臺幣通貨、金融機構轉存款及央行NCD等負債項目，因此，不宜無償撥用外匯存底予政府獨資的投資公司。

最後，主權財富基金遵循聖地牙哥原則，恐限縮投資自主性，政府將難以藉由主權財富基金，進行帶有政策目的的投資。