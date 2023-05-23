154乙線交通流量大，車輛未減速，險象環生。（周麗蘭攝）

154乙線最近再封路，擬拆除3座橋，外地用路人因改道而迷路。（周麗蘭攝）

雲林縣道154乙線拓寬工程3公里必須拆4座橋，3月封道拆除第一座橋以來，車輛改道在田間小路亂竄發生約10件車禍；其餘3座近期將拆除，莿桐公所、代表會同聲反對改道，要求要設置便道，縣府工務處同意暫停施工1周，協商路邊農田借地。

154乙線連結莿桐鄉、斗六市、古坑鄉，第二期拓寬工程從莿桐鄉往斗六市方向延伸約3公里，交通部公路總局補助3億0434萬元，縣府須自籌7100多萬元，因建材漲幅大流標3次，縣府追加約6500萬元預算，去年發包施工。

拓寬工程涵蓋4座小橋，無法半半施工（一半做工程、一半通車），廠商3月間完全封閉道路拆除第一座橋，附近農田小路繁多，改道標示不明，造成車輛在田間集體迷路，甚至疏於注意路況發生車禍。

包商近期擬一次拆除其餘3座橋，引起附近居民反彈，莿桐鄉公所及代表會也都同聲反對再以改道解決交通問題，23日鄉長廖秋蓉、縣議員鍾明馨、代表會主席林弼昇、代表劉文溪、余三池、林祺祐、林群力、林味珍、林玟廷、洪富惠、鄭長漢、張金龍及興貴村長黃聰府在工地現場要求施作便道。

鄉長廖秋蓉、鄉代會主席林弼昇表示，感謝縣政府拓寬154乙讓長輩行車更加安全，他們肯定縣政府對莿桐鄉所做的重大建設，但封路沒有提前告知、改道標誌零零落落，不只外地人當地人也在打陀螺。

廖秋蓉說，改道以來原本安靜的產業道路車輛變多，農民、居民出入變危險，常常發生車禍，迄今至少發生10件，他們要求其餘3座橋梁拆除時要搭便橋、便道，讓長者方便通行， 需要與農田主人溝通借地，公所及代表們願意協助協調。

工務處表示，曾嘗試找地主借地做便道，但大多不願意，但縣府願停工1周再努力協商看看，改道的交通告示與路燈也會再加強。