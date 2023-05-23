台中市議會23日進行都發建設水利業務質詢，市議員陳淑華指出，5月10日興富發塔吊吊臂墜落，中捷列車撞上造成1死10傷，要求市府暫緩發放事故建案興富發文心愛悅的使用執照，並要市府研議對無良建商求償懲罰性賠償。都發局長李正偉則表示，興富發目前未申請復工，拿到使照前還有3大關卡要過。

市議會23日進行都發建設水利業務質詢，市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人聯合質詢，陳淑華說，吊臂砸中捷事故是有機會可以避免的，究其原因是興富發工地發生塔吊吊臂從高空掉落所致。

陳淑華說，興富發過去4年在台中發生5起工安事件造成3人死亡，長期以來的黑歷史令人不齒，從公開資訊可以得知，興富發每年全國推案量超過300億，百萬元的罰款對興富發無法起到懲罰的作用。

陳淑華指出，這個案件關係人還包括乘客、台中市政府、中捷等三方，台中市政府不單單是主管機關、更是關係人，在整起事件的法律責任尚未完成對興富發的追究前，停止發放該案的使用執照。

都發局長李正偉表示，興富發目前有3大狀況要突破，包括要做第三公正單位確認安全無虞才能開工；復工後都發局會加強稽查；完工後還需申請無損壞公共設施證明等證明才能領到使用執照，若刑事結果有影響使照發放也會依法辦理。

陳俞融建議市府，應提高有違規紀錄建商的工地巡檢頻率，並提高裁罰，例如，照違建處以建築物造價千分之50以下罰鍰，以比例裁罰，才能有效嚇阻建商繼續違法；張芬郁表示，必須加重追究興富發損害賠償責任。

副市長黃國榮說明，求償金額2億元是中捷公司依照受損的2節車廂造價初步所提出的求償金額，後續也會再評估隔音牆修復及營運損失等一同提出。