為提供客人多樣優質餐飲選擇，COZZI Blu和逸飯店．桃園館二樓「Cozzi Market逸．市集」多國百匯自助餐廳，即日起至6月15日請到台北國泰萬怡酒店主廚客座，由兩飯店主廚聯手推出多款歐陸特色料理及亞洲經典佳餚，包含「皇冠戰斧豬排」、「義大利脆皮豬肉捲」、「英式爐烤肋眼牛」、「中東傳統羊肉串佐番紅花烤飯」、「現炒蒙古烤肉」、「韓式泡菜燉豬腳」、「東南亞參峇雞肉串」等新品菜色，平日成人1,080元＋10％、假日1,480元＋10％。

雙廚聯烹餐檯上「皇冠戰斧豬排」，運用大茴香、鼠尾草等超過八種香料醃製而成，不只是外表吸睛，口感更多汁軟嫩。功夫菜「義大利脆皮豬肉捲」以精湛的刀工片開帶皮五花肉，再將蒜頭、小茴香、洋蔥、胡椒及義大利綜合香料，平均抹在油脂均衡的肉上醃製，再將皮一起捲上進烤箱，完美的爐烤火侯逼出油脂、成就黃金酥脆的外皮，入口皮酥肉軟、油香四溢卻不膩口。餐檯上並有英式爐烤牛肉、德國脆皮豬腳搭配傳統德式麵疙瘩，純正歐陸風味有多種選擇。

以珍貴番紅花入菜烹製的「中東傳統羊肉串佐番紅花烤飯」，將羊肉串以小茴香、芫荽籽、葛拉姆馬薩拉粉、辣椒粉、等多種香料佐特製優格醃製，再以舒肥烹調手法，低溫讓肉串緩慢熟成肉質達到軟嫩後，再接著串烤，讓羊肉串的香氣迷人、層次豐富，同時搭配以印度長米佐稀珍香料番紅花、綠荳蔻、小茴香、月桂葉而製成的番紅花烤飯，是中東風情美餚。「韓式泡菜燉豬腳」以咖啡豆、味噌、蘋果、水梨下去滷到入味、熬煮至軟爛，搭配韓式泡菜，彈牙口感不肥膩，嫩軟肉香中還帶點果香氣息。

除歐陸經典菜餚，主廚更以南洋風味參峇醬入菜，參峇醬以蝦米、羅望子、蔥薑及辣醬，經長時間拌炒至濃稠狀，搭配雞肉串醃製，放在燒烤盤上，一串一串的「東南亞參峇雞肉串」，集香、辣、甜滋味於一串，風味誘人。

Cozzi Market逸．市集主廚與台北國泰萬怡酒店客座主廚聯手推出的「雙廚聯映」，活動即日開跑至6/15，加入會員周三還可享買一送一優惠，結合周邊XPARK水生公園及巧虎夢想樂園的門票票根入場還享85折優惠，眾多歐亞美食一字排開，邀請饕客一同來食饗品藝。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！