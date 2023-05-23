縣長鍾東錦致贈加菜金15萬元。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦為慰勉縣籍參加教召的後備軍人，23日在民政處長巫恒昭、教育處長葉芯慧等人陪同下，前往後龍國教輔導中心致贈加菜金15萬元，鍾東錦對全體後備教召官兵為國家安全，暫時放下工作、生活，再次接受軍事化教育與訓練的辛勞表達感謝。

縣府民政處表示，112年後備軍人教育召集訓練共分四梯次，本次教召召集的後備軍人計有460人，包含3名女性教召員，自5月20至5月26日，為期7天。

教召目的是為驗證後備部隊動員支援能量，落實全民國防的精神，貫徹「就地動員、就地作戰」原則，四梯次地點遍及苗栗縣各鄉鎮市，預設戰場發生在自己家鄉，動員後備軍人前往戰術位置報到後，直接在周邊地區施訓，達成仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓的目標，落實保鄉衛土的精神。

縣長鍾東錦向現場苗栗子弟問好，感謝他們為國家特地前來接受軍事訓練，充分顯示後備軍人對國家的向心力、對國防的重視，他對於3位參加教召的女性表示肯定，認為保家衛國不分性別，勤勞準備才能保障動員力量，期許經過7天密集的訓練後，讓每位後備教召員，深植全民國防的觀念於日常。以「處處是戰場，時時都訓練」的精神，於未來國家遭受緊急危難時，能快速就定其崗位，完成保家衛國的任務。