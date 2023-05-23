新莊地政事務所分析新蘆線、環狀線周邊不動產交易情形。（新莊地政事務所提供）

新北市持續推動軌道建設，隨著捷運路網愈趨發達，周邊生活機能也更加完善，使得捷運宅成為通勤族偏好的居住類型，新莊地政事務所也針對捷運新蘆線及環狀線等16站，分析周邊500公尺內買賣、租賃的實價登錄資料，發現台北橋站不論是在交易或是租賃都是熱點。

新莊地所主任林圭宏表示，在排除特殊交易情形之後，根據近3年各站周邊500公尺內的9600筆買賣案件實價登錄資料，移轉建物型態以住宅大樓及華廈占73.3％為最大宗，以建物面積區分，則是20至40坪的物件最多，占比為58.3％，成交總價則多在1000到2000萬的價格區間。

從各站的買賣移轉量分析，新蘆線以台北橋站因與台北市僅一橋之隔，價格又相對北市親民，所以交易量933件最高，成交均價每坪55至56萬元之間、平均總價1738萬元；環狀線則是緊鄰頭前與副都心兩大重劃區的幸福站居冠，買賣移轉量達1316件，成交均價每坪51到58萬元之間、平均總價2015萬元。

租賃熱點的部分，則是都位於新蘆線，最熱門站點仍為台北橋站的233件，周邊平均月租金2.9萬元，其次是159件的蘆洲站，周邊平均每月租金2.6萬元，兩者皆屬捷運共構，具備捷運站與住宅功能，因此可以分析交通便利、租金合理的區域為租屋族首選。

新莊地政事務所提醒，為健全房屋租賃市場，政府推動「包租代管」社會住宅政策，提供優質租賃環境，落實居住正義，該所亦於網站設置「不動產交易安全專區」，提供各類不動產買賣、租賃相關知識及價格行情查詢，歡迎民眾多加利用。