宜蘭鐵路高架化全長16.1公里，需耗資252億元，光縣府配合款就高達54億元，今（23日）宜蘭縣議會議長張勝德質詢時說，縣府如何編列預算？不要讓重大建設又胎死腹中，籲向立法院長游錫堃和政委吳澤成爭取由中央全額補助興建；吳澤成回應，鐵路高架全國都在爭取，且是一致性的規定，中央不可能全額補助。

宜蘭至羅東鐵路高架化，起點為四城站至羅東站，全長16.1公里，總經費252億元，含縣府配合款54億元。張勝德指出，自1993年爭取迄今已30年，2018年陳金德代理縣長時因不滿鐵道局要縣府重新做規劃，其經費約3000萬，而宣布放棄編列，讓宜蘭鐵路高架差點胎死腹中。

宜蘭縣議會議長張勝德。（吳佩蓉攝）

張勝德說，2019年吳澤成回宜蘭時與縣長林姿妙、副縣長林茂盛等會面，請縣府在同年6月重提規畫案，由鐵道局協助費用約800萬並預計9月取得可行性評估核定。由於交通部作業延遲，國發會不支持此案，經吳澤成極力爭取，當時的行政院長蘇貞昌才同意並宣佈由交通部進入綜合規畫。

他表示，針對鐵路高架建設，縣府要準備54億元的配合款，有感於宜蘭縣政財政狀況，如要中央吸收，現正處中央人脈最好時候，請縣長積極向吳澤成及游錫堃爭取由中央全額補助興建。張勝德強調鐵路高架化為重要建設，應取得預定進度表，不要淪為「政治籌碼」。

宜蘭縣政府財稅局長盧天龍（左1）、主計處長林秋燕（左2）皆表示配合款54億元在財政可負擔範圍內。（吳佩蓉攝）

縣府財政稅務局長盧天龍表示，縣府提報計畫時有做可行性評估，檢視以往年度收支狀況，證實近年來財務朝正向穩定發展，稅收成長率比原本推估樂觀，若計畫不變，目前財政是有能力負擔；不過因縣府財政結構沒這麼完善，避免該計畫推動干擾其它施政計畫，盼中央吸納部分或全額補助配合款，以減輕財政負擔。

主計處長林秋燕指出，配合款54億元若依期程分10年進行，目前編列總預算的部分自籌情況都算穩健，也持續向中央爭取一般性補助款，近幾年都有7至9億元，將近10億元逐年增加，遂在財政可負擔的範圍內。

吳澤成表示，全國各地都在爭取鐵路高架，縣市政府必須負擔配合款，這是全國一致性的規定，中央不可能給予全額補助，建議縣府可針對鐵路高架沿路的每個車站，進行都市計畫與整理開發，增加獲取財源收入。