《厲嬰魂》劇照，國輝（左）在當地有「越南張東健」之稱，這回在片中詮釋深情丈夫。（采昌國際多媒體提供）

取材真實駭人社會事件的越南年度懼片《厲嬰魂》，即將在本週五（26日）於全台驚悚獻映。本片男女主角大有來頭，找來因亮眼外型而被喻為「越南張東健」的國輝（Quoc Huy），以及「越南孫藝真」莊楊梨芳（Le Phuong）共組家庭，甜蜜相守，女方卻因為懷上小孩後，夫妻生活開始變調。演員們回憶本片拍攝花絮，都紛紛表示感覺有「看不見的人」在拍攝現場，只好找其他工作人員陪在身旁壯膽。此外，女主角莊楊梨芳不僅為戲在一週內瘦5公斤，還飽受精神折磨，更在現場莫名手臂脫臼、撞頭，頻頻不順又受傷的她，也餘悸猶存直呼：「以後不敢再拍鬼片了！」。

《厲嬰魂》劇照，梨莊在本片詮釋女傭，她透露拍片時一直感覺有不存在的人在身旁。（采昌國際多媒體提供）

《厲嬰魂》以一對渴望新生命到來的恩愛夫妻拉開電影序幕，不料離奇怪事卻在女方懷上孩子後陸續浮現。本片找來越南實力派演員國輝與莊楊梨芳擔綱男女主角，兩人也因為亮眼外型，在當地被喻為「越南張東健」與「越南孫藝真」！在片中結婚四年的兩人，甜蜜互動齊發，放閃吻戲沒有少，詮釋過著理想生活的恩愛夫婦。戲外同為人妻的莊楊梨芳，老公也常來現場探班，讓國輝在談到吻戲時，笑稱壓力超大：「我有請她先生先離開一下，不要站在鏡頭後面看，不然我怎麼敢演！因為他們夫妻很常一起出現在片場，所以也怕他老公站在那邊會不舒服啦！」他也開玩笑補充：「上次看他老公練舉重，肯定可以舉100磅，讓我超害怕的！」

《厲嬰魂》充滿毛骨悚然的驚悚氛圍，實際拍攝現場也很陰森。在拍攝祭拜戲時，只見莊楊黎芳穿著白色裙裝、披頭散髮進行拍攝，她憶起當下說道：「開拍前都沒怎樣，但等開拍後卻忽然感到很不舒服，有請化妝師待在身邊，不要讓我一個人站著，同場的女演員梨莊（Le Trang），也不停拍我肩膀，讓我感覺好一點。」同在現場飾演女傭的梨莊也不安補充：「總覺得眼前不只她一人，還有很多人在旁邊。附近又有很多樹，雖然看不到，但能感覺到莊楊梨芳的肩膀很重，尤其我又聽說會有『小孩』在肩上盪鞦韆的傳聞，所以才趕緊拍拍她。」而梨莊也透露常在拍戲時，從無人空間感受到視線的凝視，讓她特別請人站在附近以減輕不適感。

此外，首度擔綱電影主演便接下沉重角色的莊楊黎芳，在片中從不信靈異現象，到後來逐漸產生恐慌，直到最後迷信沉淪，讓她不僅在一週內快速瘦下5公斤來呈現噩夢纏身的痛苦模樣，更因為入戲太深而飽受精神折磨：「本片拍攝近一個月，角色所有的感情、行為、習慣有時會跟著我回家而影響我的心情。拍戲的這段期間，我一直生活在恐懼當中，我也不知道自己到底在害怕什麼、為什麼會變成這樣，但我確實被角色所擁有的恐懼與執念給深深影響。」此外，她在拍攝期間也頻頻在嬰兒房中離奇出意外，導致頭部撞傷、手臂脫臼，讓她餘悸猶存直呼：「以後不敢再拍鬼片了！」。

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