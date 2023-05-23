民眾黨主席、總統參選人柯文哲今到嘉義縣、市爭取支持，直搗新北市長侯友宜大本營，上午在民眾黨布袋服務處與鄉親座談時，柯說以前的民進黨很有理想，現在比國民黨還黑，用比較文雅的說法，就是國民黨的餐桌禮儀比較好，也要鄉親不要幻想，換一個總統所有問題就可以解決。

柯文哲今早到民眾黨布袋服務處與鄉親座談，從健保談到柯郭配、郭柯配，柯說，健保的問題已經25年，少子化也不是今天才發生，但這個國家最大的問題，就是明知道有這些問題，但都沒有解決。

柯文哲說，絕對不能幻想要一步登天，換一個總統所有問題馬上解決，王子、公主從此過著幸福快樂的日子，指台灣已累積20年問題沒解決，想要處理再快也需要10幾年，要從能做的先做，包括城市外交、經濟外交，這也叫做流水戰術，強調每天改變一點、進步一點，就會愈來愈好。

柯文哲也鼓勵年輕人走一次媽祖遶境，大家只會說「媽祖跟你結緣」，不會問人你是哪個黨，還說台灣的冤仇是政府自己製造出來的，沒選舉就沒有分國民黨、民進黨。

柯文哲說，現在的民進黨和30年前的民進黨不一樣，以前的民進黨很有理想，現在比國民黨還黑，比較文雅的說法，就是國民黨的餐桌禮儀還比較好。

被問到柯郭配、郭柯配， 柯文哲笑說「是要問人家要不要跟你配」，稍後到朴子配天宮參拜時，也有媒體關心柯是否會和鴻海創辦人郭台銘碰面？柯文哲說，他一回來我就下南部，禮拜五才回台北，還笑說很奇怪，每次都跟他交錯，「再看看啦，有時間再去拜訪他」。

另有媒體問到，有民調發現柯在40歲以下支持度較高，柯文哲說，每個人都有

各自支持者，「希望我可以做世代和解的代言人」，指台灣不應分不同年齡層世代，畢竟少子化、高齡化已經定型，應思考讓各世代可以合作，「我希望我是世代和解的橋梁」。

談到im.B詐騙案牽扯許多政治人物，柯文哲表示，詐騙是台灣重大問題，政治人物為何勾結這麼深？其中一個理思就是台灣的選舉費用太高，變成每個參選人都要去找錢，導致財團、黑道有機可乘，呼籲從制度面去解決，每次出事情怪誰、怪誰沒有用，要相信制度，不要相信個人。