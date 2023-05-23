3校81位雙軌訓練旗艦計畫學子齊聚歡慶畢業即就業。（曹婷婷攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天在台南禧榕軒大飯店舉辦「雙軌訓練旗艦計畫」畢業暨結訓典禮，見證3校81位學子畢業。雲嘉南分署指出，參與該計畫的學生已連續10年就業率達9成以上，近5年學生進入職場比例更高達9成7，「畢業即就業」羨煞不少新鮮人！

今天畢業暨結訓典禮81位學生分別來自崑山科大、遠東科大及吳鳳科大等3校5科系，合作企業廠商包括富強鑫、可成科技、洲晟實業、耐斯企業、天珩機械等16家。

「我準備好了！」崑山科大電機系畢業生蔡朋煬表示，因不喜歡念書，偶然得知雙軌計畫能兼顧課業與就業，二話不說決定參加。他認為，參與該計畫最大收穫是學會職場溝通與累積社會經驗，還能貼補家用並存錢。他也聊到，4年來不僅累積就業實力，比起一般大學生初入職場還得經歷一段摸索期，他早一步在職場卡位，而且，畢業將獲家登精密公司留用。

雲嘉南分署長劉邦棟說，雙軌的學子邊讀書邊到企業受訓，雖然休息時間較少，但辛苦播種歡笑收割，4年下來具備的職場歷練，比一般大專生更有競爭力，而且透過計畫訓練，也讓他們在工作崗位能立刻上手，與業界接軌「零時差」。

劉邦棟強調，雙軌計畫不僅勞動部補助一半學費，工作崗位訓練時也有津貼補助，近年來，雲嘉南區雙軌生的超高就業率，已翻轉傳統升學觀念，滿足學子畢業即就業的願望。

雙軌畢業生今日從雲嘉南分署長劉邦棟、崑山科大副校長周煥銘與陞樺鋼鐵董事長蔡輝國手中接過專業職能認證、畢業證書與結訓證書，他們也致詞鼓勵畢業生持續精進，勇敢追夢。